новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник

27.08.2017 - 14:18

Новости Беларуси. Увеличить экспорт еще на 4%. Такую задачу ставит перед собой «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие – одно из крупнейших в мире по добыче калийных удобрений. Каждая шестая тонна на земном шаре поднимается из солигорских недр. Шахтеры «Беларуськалия» держат седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Более 90% продукции, уходит за рубеж, на рынки 70 стран. Тысячи человек трудятся в глубоких горизонтах соляного гиганта.

И 27 августа у белорусских шахтеров профессиональный праздник. В городе горняков, Солигорске, этот день отмечают почти в каждой семье.

Андрей Иванов, машинист горных выемочных машин:
С каждым годом у нас все оборудование обновляется. Вот сейчас у нас у комбайна дистанционное управление, раньше такого не было, когда я приходил. Все управлялось вручную.

Михаил Быков, машинист горных выемочных машин:
Техника модернизируется, улучшается, облегчается человеческий труд, именно физического труда становится меньше. Комбайны становятся мощнее и позволяют добывать больше руды. При этом поддерживать качество руды.  

Сейчас «Беларуськалий» разрабатывает еще несколько месторождений. Самым крупным станет Петриковское. Здесь строят горно-обогатительный комбинат.

Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199
«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199
Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму
Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму
«Остались люди, которые помнят и знают авиацию»: день ВВС отпраздновали в поселке Россь Гродненской области
«Остались люди, которые помнят и знают авиацию»: день ВВС отпраздновали в поселке Россь Гродненской области
Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости
Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости
Успение Пресвятой Богородицы отмечают католики 15 августа
Успение Пресвятой Богородицы отмечают католики 15 августа
У них один путь – вверх: День альпинистов, настоящих мужчин и крепких духом женщин, отмечается в Беларуси
У них один путь – вверх: День альпинистов, настоящих мужчин и крепких духом женщин, отмечается в Беларуси
В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие
В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие
Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ
Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru