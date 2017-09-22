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Шанс найти мальчика все еще есть: седьмые сутки в Беловежской пуще ищут 10-летнего Максима Мархалюка

22.09.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Уже седьмые сутки в Беловежской пуще продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гектары леса отрабатываются беспилотниками и вертолетами МЧС с тепловизорами, профессиональные водолазы исследуют болото, а тысячи волонтеров прочесывают пущу, заброшенные хутора и опрашивают жителей соседних деревень.

Завтра в 8.30 утра в Свислочском районе в деревне Новый Двор координаторы будут делить людей и направлять их по секторам. Шанс найти мальчика все еще есть – в ходе последних вылетов обнаружены координаты мест, где может находиться ребенок.

Шанс найти мальчика все еще есть: седьмые сутки в Беловежской пуще ищут 10-летнего Максима Мархалюка

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