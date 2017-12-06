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Шедевры из Гродно: янтарь вместо красок

06.12.2017 - 09:44

Солнечный свет для души! Семейной паре из Гродно Веронике и Сергею Бижако удалось раскрыть всю красоту и силу янтаря. «Слезы моря» им заменили краски, в их руках янтарь оживает и превращается в живописные полотна по мотивам Сурикова и Шишкина, теплые портреты и натюрморты. Но больше всего сердце заняли иконы. Этот благородный камень словно создан для вселения глубокой веры и надежды. А пятнадцать лет назад молодая учительница русского языка и литературы даже не думала, что окаменевшая смола станет делом жизни. 

 

Вероника Бижако, Сергей Бижако
Фото.
Фото.

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