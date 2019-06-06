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Шенген подорожает до 80 евро: совет ЕС одобрил поправки к Визовому кодексу

06.06.2019 - 16:54

Совет ЕС одобрил поправки к Визовому кодексу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить шенген будет проще, но дороже. Стоимость визы возрастет до 80 евро для взрослых, для детей от 6 до 12 лет установлена цена в 40 евро.

Согласно новым правилам, получить долгосрочную визу на год, два и пять лет станет проще. Путешественникам нужно будет всего лишь соблюдать условия въезда в страну-участницу на протяжении двух лет и законно использовать за это время три шенгена. Кроме того, подавать документы на визу можно будет за полгода, но не позднее 15 дней до поездки.

В силу поправки вступят через полгода после публикации документа в официальном журнале Евросоюза. Напомним, в настоящее время Беларусь ведет переговоры об упрощении визового режима с ЕС, и в случае успеха стоимость визы для граждан нашей страны не превысит 40 евро.

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