Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение
Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От нашей страны свою подпись поставил министр иностранных дел Владимир Макей. ЕС представляли заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС
Стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за разрешением без уплаты сбора. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет.
Все процедуры ратификации должны быть завершены к июню, когда соглашение и вступит в силу. Белорусская сторона рассчитывает, что Евросоюз в этот период использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для наших граждан в размере 60 евро.
Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»
Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью велись с 2014 года.
Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС
Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.
Как сообщили в МИД, церемония прошла в Брюсселе 8 января.
С белорусской стороны соглашения подписал министр иностранных дел Владимир Макей, а со стороны Евросоюза – заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (эта страна сейчас председательствует в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
После подписания документы будут ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.
Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.
Напомним, что с начала февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Пока не вступит в силу соглашение с ЕС, стоимость визы для белорусов будет составлять 80 евро, а затем снизится до 35.
Подводя итоги 2019 года, Владимир Макей заявил: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов» (читать далее).