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Шесть белорусских школьников завоевали медали на международной олимпиаде по математике в Бразилии

24.07.2017 - 08:40

Новости Беларуси. Белорусские школьники завоевали шесть медалей на международной олимпиаде по математике. В 2017 году первенство для лучших умов принимала столица Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования проходили в несколько этапов – в каждом участникам предлагали самые непростые задачи, на выполнение которых отводилось чуть больше часа. Золотой медали удостоились лишь те математики, которые в сумме набрали больше 25 баллов. Из шести сотен старшеклассников золото лишь у 50. Среди них и гомельский гимназист Егор Дубовик.

Всего же в копилке белорусской сборной еще серебро и 4 бронзы. В общекомандном зачете – 14 место. В состязании принимали участие команды из 111 стран.

Шесть белорусских школьников завоевали медали на международной олимпиаде по математике в Бразилии

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