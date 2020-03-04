Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси. В Минздраве рассказали о самочувствии пациентов
Новости Беларуси. Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси: четыре в Минске и два в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно: температуры нет, проводится динамическое наблюдение. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтвердили в результате обследования тех граждан, которые вернулись из неблагоприятных с точки зрения эпидемиологии стран.
Медики подчеркивают: пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма. Это исключило возможность дальнейшей передачи инфекции.
Отметим, накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире сейчас разрабатывают более 20 вакцин от коронавируса.
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Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту
Новости Франции. Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь их будут отпускать только по рецепту. Также масками обеспечат медиков и тех людей, которые уже столкнулись с заболеванием.
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Запрет на экспорт медицинских средств защиты ввели в Германии. Речь идет не только о масках, но и о перчатках, спецодержде, бинтах и антисептиках. Их вывоз за территорию страны будет возможен лишь в ограниченном числе случаев.
Похожие меры приняты и в России. Среди прочего в перечне товаров, которые нельзя вывозить из страны, оказались противочумный костюм, респираторы, а также дезинфицирующие и противовирусные средства. Исключением станет лишь оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам.