Шестилетний мальчик погиб под колесами кормораздатчика в Лиозненском районе

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Витебской области. В Лиозненском районе погиб шестилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель пояснил, что перед работой наведался к сестре жены. Ее сыновья просились проехаться вместе до фермы, но тракторист им в этом отказал. Позже водителю по телефону родственники сказали, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, мужчина ребенка на прицепе не обнаружил и поехал обратно по тому же маршруту. На обочине он увидел бездыханное тело.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство, уточняются все нюансы – был ли виноват водитель, что не убедился в том, что на транспортном средстве находится ребенок, либо это беспечность ребенка, который в последний момент запрыгнул на прицепное устройство и впоследствии упал под колеса прицепа. Эти все моменты установит следствие.

Правоохранители напоминают, что в дни летних каникул родители должны быть как никогда внимательны к детям. Не следует оставлять их без присмотра, особенно вблизи дорог, автотранспорта и другой техники.