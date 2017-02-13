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Шестой этап Кубка мира по шорт-треку завершился в Минске: белорусы остались без наград

13.02.2017 - 09:40

Новости Беларуси. В Минске подошел к концу шестой этап Кубка мира по шорт-треку. К событию готовились заранее и по большей части справились с его организацией успешно. Спортсмены и официальные представители Международного союза конькобежцев отметили высокий уровень проведения мероприятия. Участники также довольны ареной, а вот ледовое покрытие многим показалось слишком мягким.

В соревнованиях хватало неожиданных результатов. К примеру, женскую командную гонку впервые выиграли россиянки. В числе победителей чаще всего значились конькобежцы из Кореи, Китая, России, Казахстана и Нидерландов. Белорусы, увы, остались без наград, однако есть время подтянуться к следующему сезону, когда будут разыгрываться олимпийские лицензии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Константинова, член сборной России по шорт-треку:
Эмоций куча. До этого этапа Кубка мира мы не отбирались на чемпионат мира. И мы, можно сказать, первый раз пробились в главный финал, и сразу же золото. Это вообще что-то невероятное.

Итсон де Лат, член сборной Нидерландов по шорт-треку:
Всего месяц остался до мирового первенства, которое пройдет у нас дома, в Голландии, поэтому здесь для нас выдался отличный старт сезона. Мы много работали, поэтому было бы прекрасно сохранить тот же уровень в дальнейшем.

Шестой этап Кубка мира по шорт-треку завершился в Минске: белорусы остались без наград

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