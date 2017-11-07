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Шествия, выставки и концерты: в России отмечают 100-летие Октябрьской революции

07.11.2017 - 16:05

Новости России. Вековой юбилей со дня Октябрьской революции отмечают 7 ноября во многих странах. В том числе и в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этой даты на Красной площади прошел торжественный марш с участием около 5 тысяч военнослужащих, кадетов и суворовцев. За ними последовал парад техники времен Великой Отечественной войны.

А в Петербурге в полдень в память о событиях 100-летней давности в Петропавловской крепости прогремел пушечный залп. По всей стране сегодня проходят торжественные мероприятия, шествия, открываются выставки и концерты. Также будут вскрыты 6 капсул времени, заложенных к 50-летию Великой Октябрьской революции в 1967 году.

Шествия, выставки и концерты: в России отмечают 100-летие Октябрьской революции

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