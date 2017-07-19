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Школа сельского бизнеса открылась в Мядельском районе: лучшие ученики получат деньги на реализацию проекта

19.07.2017 - 17:49

Новости Беларуси. В Мядельском районе открылась школа сельского бизнеса. В деревне Комарово в течение 3 дней проводили семинар, на котором учили, как правильно хозяйствовать и зарабатывать на этом деньги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми учениками школы стали жители четырех районов: Мядельского, Поставского, Сморгонского и Островецкого – всего 17 человек. Кстати, многие из них имеют опыт ведения сельского бизнеса. А для некоторых это – в новинку.

Среди слушателей – библиотекарь, строитель, учитель и даже мама в декрете. Каждый по итогам обучения – а всего будет 5 трехдневных циклов – составит свой бизнес-план. А лучший получит от 4 до 20 тысяч рублей на реализацию проекта. К 2018 году в школе будет 4 набора участников. Школа сельского бизнеса финансируется ЕС.

Школа сельского бизнеса открылась в Мядельском районе: лучшие ученики получат деньги на реализацию проекта

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