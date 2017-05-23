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Школьник из Слуцка с разработкой «Айрфона» занял третье место на научно-инженерном конкурсе в Лос-Анджелесе

23.05.2017 - 17:17

Новости Беларуси. 11-классник из Слуцка Владислав Гадалов получил диплом третьей степени на международном научно-инженерном конкурсе в Лос-Анджелесе. Парень придумал «Айрфон» – смартфон нового поколения. Помог разработать проект его учитель Владимир Жук – преподаватель Слуцкой школы № 11, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сначала Владислав выиграл национальный отбор и попал на международный конкурс в США. Разработкой слуцкого школьника заинтересовалась одна из крупнейших компаний программного обеспечения в мире, которая Владиславу Гадалаву присудило специальный приз.

Школьник из Слуцка с разработкой «Айрфона» занял третье место на научно-инженерном конкурсе в Лос-Анджелесе

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