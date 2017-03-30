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Школьник из Столина за год украл в социальных сетях 15 тысяч рублей у 240 человек

30.03.2017 - 13:26

Новости Беларуси. 240 потерпевших и 15 тысяч рублей похищенного. В Гродно судят 17-летнего подростка из Столина, который воровал деньги в социальных сетях. Школьником была разработана сложная схема.

Почти год он покупал уже взломанные пользовательские аккаунты, блокировал к ним доступ, менял пароли. Под чужими именами юный хакер просил дать ему денег в долг по банковским реквизитам. Многие попались на уловку. Обвиняемый снимал средства с чужих пластиковых карт, занимался интернет-покупками или переводил деньги на свои счета. Все это продолжалось до тех пор, пока в милицию не поступило заявление от обманутого жителя Гродно.

Геннадий Мазайло, старший помощник прокурора Гродно:
География преступлений достаточно обширная, практически все регионы Республики Беларусь были затронуты. Потерпевшие являются жителями как Гродно, Гродненской области, так и Брестской, Гомельской, Витебской областей. По сути, все эти действия являются уголовно наказуемыми, в результате чего было предъявлено обвинение молодому человеку по ряду статей Уголовного Кодекса.

Подростку может грозить от 2 до 7 лет лишения свободы. Но пока шло следствие, родители обвиняемого взяли кредит и возместили ущерб пострадавшим. Защита надеется, что суд учтет это обстоятельство, а также возраст обвиняемого, и смягчит наказание.

Школьник из Столина за год украл в социальных сетях 15 тысяч рублей у 240 человек

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