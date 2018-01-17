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Школьники из Минска создали новый химический продукт и мобильное приложение – игру-викторину «Учи-играй». В чём их суть?

17.01.2018 - 13:07

Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? Все эти известные предметы были изобретены детьми или подростками!  

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или День детей-изобретателей. 

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники проекта «Сто идей для Беларуси», юные изобретатели – Николай Сковпень, учащийся 11 класса лицея №1 г. Минска и Екатерина Круглова – учащаяся 11 класса гимназии № 40 г. Минска.

Екатерина: название ее работы звучит так: «Производство новых химических продуктов. Смазочно-охлаждающие жидкости на основе соапстока для магнитно-абразивной обработки металлов».

Николай: создатель мобильного приложения – познавательной игры-викторины «Учи-играй».

В чём суть изобретений ребят? Как они их создали? Как работает мобильное приложение – познавательная игра-викторина  «Учи-играй»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Школьники из Минска создали новый химический продукт и мобильное приложение . В чём их суть?
Мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Учи-играй»
Фото. Мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Учи-играй»
Мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Учи-играй»
Фото. Мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Учи-играй»
Николай Сковпень и его команда
Фото. Николай Сковпень и его команда
Мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Учи-играй»
Фото. Мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Учи-играй»
Николай Сковпень и его команда
Фото. Николай Сковпень и его команда

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