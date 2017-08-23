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«Школьное» перемирие на востоке Украины поддержала «нормандская четверка»

23.08.2017 - 10:49

Новости Украины. «Нормандская четверка» поддержала решение о перемирии на востоке Украины в связи с началом нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины провели телефонные переговоры ночью с 22 на 23 августа.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко договорились содействовать дальнейшей реализации Минских соглашений.

Введение перемирия по случаю 1 сентября обсудят 23 августа в белорусской столице на встрече контактной группы по Украине.

Ситуация в Донбассе по-прежнему напряженная: минометному обстрелу подверглись поселки Калиново и Красный Яр. Пострадали мирные жители. Президент Украины заявил, что намерен просить ООН ввести миротворцев в зону конфликта.

«Школьное» перемирие на востоке Украины поддержала «нормандская четверка»

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