новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в Швеции: погибли 3 человека, 6 ранены

02.04.2017 - 16:19

Новости Швеции. Крупная авария в Швеции. В провинции Харьедален школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся. Погибли 3 человека. Шестеро тяжело ранены. Всего в автобусе было около 60 пассажиров: восьмиклассники и сопровождавшие их взрослые. Они ехали на горнолыжный курорт. Ранения и травмы получили все до единого.

Что привело к трагедии. на месте аварии это сейчас выясняют специалисты. Известно, что инцидент произошел рано утром, когда все спали. Погодные условия были хорошими. Не исключено, что водитель уснул за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в Швеции: погибли 3 человека, 6 ранены

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве
Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве
Литва
Белорусские дети, попавшие в ДТП недалеко от литовского Паневежиса, продолжили свой маршрут
Кадры с места ДТП: автобус с белорусскими детьми съехал в кювет в Литве
Кадры с места ДТП: автобус с белорусскими детьми съехал в кювет в Литве
Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве
«В Литве был большой дождь, водитель потерял бдительность». Автобус с детьми из Беларуси съехал в кювет на магистрали Вильнюс – Паневежис
В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста
В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста
В Мяделе нетрезвый водитель сел за руль и не смог справиться с управлением
В Мяделе нетрезвый водитель сел за руль и не смог справиться с управлением
Автобус со школьниками перевернулся в Румынии: пострадали 13 детей
Автобус со школьниками перевернулся в Румынии: пострадали 13 детей
На Гаити водитель автобуса сбил двух пешеходов и, скрываясь с места ДТП, врезался в группу музыкантов: более 30 человек погибли
На Гаити водитель автобуса сбил двух пешеходов и, скрываясь с места ДТП, врезался в группу музыкантов: более 30 человек погибли
Все новости по теме Авария
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru