Школы Беларуси перейдут на систему электронных дневников

Новости Беларуси. В Беларуси планируется создать единую программную платформу для проекта «Электронная школа». Это система электронных дневников и журналов, включая карту учащегося, которой можно пользоваться повсеместно по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это позволит оперативно отслеживать динамику успеваемости в рамках школы, микрорайона, области, страны. А также ознакомиться с тем, как идет освоение учебной программы и аттестация по четвертям. 30 ноября в Минске обсуждались возможное использование информационных технологии в образовании.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Мы перед собой ставим задачи по программе «Образование и молодежная политика», закладываем средства со следующего года, закладываем программные документы. Стоит задача выйти на централизованную систему использования электронного дневника, электронного журнала в целом по системе общего среднего образования.

Цифровая трансформация учебного процесса позволяет качественнее получать знания, а также способствует раскрытию творческих талантов школьников.