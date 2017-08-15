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Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года

15.08.2017 - 21:04

Новости Беларуси. Добро пожаловать. Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года. Важный документ свидетельствует о том, что учебные заведения соответствуют санитарно-техническому состоянию, они благоустроены, отремонтированы и могут принять детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Савицкий, директор СШ № 21 имени Н. Ф. Гастелло:
Мы каждый год, даже не дожидаясь мая, уже начиная с середины учебного года, начинаем планировать то, что хотелось бы воплотить в жизнь в следующем учебном году. Где-то какие-то моменты: что хотелось бы привести в порядок, что отремонтировать. Поэтому то, что запланировано на этот учебный год, мы в полном объеме выполнили.

В 2017 году на обновление детских садов, школ и проф-техучилищ из городского бюджета направлено почти 25 миллионов рублей. Мелкие недочеты — если они где-то еще остались - обязательно исправят к первому сентября.

Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года

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