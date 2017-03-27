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Сход лавины в Японии: под толщей снега всё ещё могут находиться дети

27.03.2017 - 16:22

Новости Японии. На горнолыжном курорте в Японии продолжаются поисково-спасательные работы после схода лавины. Под толщей снега все еще могут находиться дети. На месте трагедии работают сотни спасателей, привлечена авиация. Ситуацию осложняет снегопад и сильный ветер.

В местную больницу доставлены десятки пострадавших школьников. Врачи сообщают о крайне тяжелом состоянии нескольких из них.

Лавина на склоне в городе Насу сошла этим утром. В этот момент на склоне находились около 60 подростков. Дети занимались в секциях скалолазания и вместе с инструкторами готовились к восхождению на гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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