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Сходили в суши-бар: минчанки попали в больницу с отравлением

09.11.2017 - 17:34

Суши в переводе с японского языка – долголетие. Блюдо весьма популярное среди минчан. В программе «Добро пожаловаться» Анастасия рассказала, как однажды, сама того не подозревая, отведала роллы, которые оказались с неприятным сюрпризом.

Анастасия Рудкова, минчанка:
В мае месяце этого(2017 – ред.) года мы с подругой пошли в суши-бар. Мы очень любим суши. Пришли, заказали роллы. Потом через какое-то время мы почувствовали себя не очень хорошо. Мы поняли, что, скорее всего, отравились.

«Вечером этого же дня вызвали «скорую», приехали врачи, и мы были госпитализированы».

Далее приёмный покой и больничная палата. В процессе обследования в организме девушек были найдены патогенные бактерии, которые и привели к проблемам со здоровьем. Родственники минчанок сообщили о случившемся в Центр гигиены и эпидемиологии. Во время проверки на кухне злополучного суши-бара

на разделочной доске и в рыбе были найдены те же бактерии, что и у девушек.

Анастасия Рудкова:
Мы обратились в суши-бар, но вину свою там не признавали. После мы обратились к юристу и оставили запись в Книге замечаний и предложений. Обратились в Санстанцию, и сейчас у нас на руках заключение, что на разделочной доске присутствовали те же бактерии, что и у нас в организме при обследовании.

Летом 2016 года Департаментом финансового расследования Комитета Госконтроля в Минске в одном из гаражей были обнаружены контрабандная икра, тигровые креветки, имбирь. Продукты предназначались для известной суши сети. Такие роллы – шанс заработать отравление и гельминтоз. Глисты повреждают органы и ткани. Известны случаи, когда черви селились в мозгу, вызывая отказ двигательного аппарата и мигрень.

Дарина Гулюта, начальник юридического отдела ООО «Городское общество защиты потребителей»:
Если потребители посетили точку общепита и отравились, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, чтобы был зафиксирован сам факт отравления, кроме того обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии, где в кратчайшие сроки будет проведена проверка и установлено нарушение. Потребитель имеет право требовать возмещение средств, затраченных на лечение и денежную компенсацию морального вреда.

Повара с десятилетним стажем, работающие в старейшем суши-баре Минска, подчеркивают:

есть суши стоит только в проверенном месте.

И скромно добавляют: в свои роллы мастера этого заведения, кроме стандартных составляющих, вкладывают душу.

Виталий, повар-сушист:
Если продукты свежие, то они, конечно же, будут полезны, все витамины сохраняются и все нутриенты. Я суши люблю, я работаю и пробую их каждый день, это моя профессия, моя любовь. Если не делать это с душой, ничего не получится.

Диетологи признают: суши полезны. Морская рыба содержит йод, он положительно влияет на холестериновый обмен, предупреждает атеросклероз.

Надежда Клочко, администратор суши-бара:
Профессионалы своего дела очень жестко относятся к технологиям и стандартам приготовления японских блюд. И тогда это не только безопасно, но еще и вкусно и полезно. Все продукты, вплоть до риса, японские, изготавливаются по технологиям приготовления суши в Японии.

Известно, что в древности японское сообщество настолько высоко ценило суши, что правительство страны разрешило жителям платить блюдом налоги. Сегодня в Беларуси все предприятия общественного питания проводят ведомственный лабораторный контроль. Готовая продукция исследуется по показателям безопасности и качества на соответствие санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам. Однако есть и те, кому эти правила до поры до времени удается обходить.

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