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Сходить в церковь и мысленно покаяться: как отметить Прощеное воскресенье

26.02.2017 - 13:35

Новости Беларуси. У православных верующих 26 февраля Прощеное воскресенье. В этот день принято обмениваться извинениями и прощать друг друга, чтобы освободиться от старых обид и с чистой душой начать Великий пост.

Священники призывают прийти 26 февраля в церковь и мысленно покаяться. На вечернем богослужении в храмах страны будет совершен чин прощения.

Есть у праздника и другие традиции. Считается, что в этот день нельзя ложиться спать, пока не разрешишь всех разногласий. 26 февраля и последний день Масленицы.

Потому и новую весну, как символ обновления жизни и надежды на будущее, нужно встречать, оставив позади все плохое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сходить в церковь и мысленно покаяться: как отметить Прощеное воскресенье

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