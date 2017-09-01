Шокирующий для поклонников белорусской сборной результат: Беларусь проиграла Люксембургу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела очередной матч в отборе к Чемпионату мира-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходил на выезде, в Люксембурге, с местной не хватающей звезд с неба командой.

К скромному статусу оппонентов добавились еще и их кадровые проблемы. Но увы, парни Игоря Криушенко даже в такой ситуации не сумели заработать три очка.

Более того, позволили заработать их соперникам.

Шокирующий для поклонников белорусской сборной результат заставил вспомнить о трагичном поражении в Гомеле 10 лет назад. Тогда Люксембург провел победный мяч на последней минуте.