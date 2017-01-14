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Шорох платьев, звон бокалов и Александр Пушкин: как прошел русский бал в театре оперы и балета

14.01.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Шорох платьев и звон бокалов. В театре оперы и балета этой ночью пышным балом встречали Новый год по старому стилю. Уже на входе гостей приветствовал Звездочет и герои сказок Пушкина. Таким образом, в 2017 году в Большом давали русский бал. Вальс, полонез, полька – музыка не стихала до самого утра.

Более того, признается «солнце русской поэзии», когда спутницы его узнают: Пушкин-то еще и первоклассный танцор – лирика остается безмолвной. И добавляет, дескать, балетным искусством овладел на имперском балу столетиями тому. Тогда на светский раут его звали царские особы, сегодня сам дает. Русский. И здесь же все тот же царский двор. Княжеская семья вышла на культурный променад с «тутэйшай шляхтай».

За дирижерским пультом Иван Костюхин с оркестром. Поют заслуженные, народные и просто любимые оперные артисты, на паркете – сперва профессиональные танцоры, затем – дебютанты.

Немного волнуются. Еще бы – столько глаз устремлены на них – новичков Новогоднего бала. К тому же наряд обязывает: пышные платья, кринолины, фраки. Они готовились к карнавальному вечеру долго. Ежедневные репетиции начались еще в ноябре. И, оказалось, бал соединил далеко не одну пару сердец.

Хореография – дело тонкое, но это же бал – светскому этикету тоже учили.

На одну ночь театр разделили сразу на несколько салонов. В литературном можно было насладиться стихами Александра Сергеевича, в астрологическом узнать свою судьбу. А это уже импровизированная киностудии.

Евгения Михно, помощник режиссера:
Это костюм из «Барышни-крестьянки», видим китель Томского из «Пиковой дамы».

Сергей Гиргель, режиссер:
С одной стороны, это эксперимент, с другой стороны это новый опыт, с третьей – дать постигнуть масштабы гениальности Александра Сергеевича Пушкина.

Впрочем, и это еще не все – битва теноров с басами прошла в камерном зале. А вот в большом зале театра гости смогли насладиться грандиозным новогодним гала-концертом. Завершился Бал уже далеко за полночь под звуки бокалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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