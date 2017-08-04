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Шторм обрушился на Берлин: вырваны деревья, Рейн вышел из берегов и затопил улицы

04.08.2017 - 09:46

Новости Германии. Берлин приходит в себя после внезапного шторма, который обрушился на столицу совершенно неожиданно. В городе повалены деревья и рекламные щиты, а некоторые улицы и вовсе затопило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в Рейне поднялся выше нормы. Заложником ситуации оказались автомобилисты. У одного из них машина в считанные минуты оказалась под водой. Выбраться мужчине помогли прохожие, вытащив транспортное средство веревкой.

Непросто пришлось и пешеходам: через дороги приходилось перебираться вброд. Ливневки не выдержали такого удара, вода буквально прорывалась через люки. Сейчас в немецком городе подсчитывают ущерб от внезапного разгула стихии. По словам берлинцев, синоптики не предупреждали о шторме.

Шторм обрушился на Берлин: вырваны деревья, Рейн вышел из берегов и затопил улицы

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Фото: vk.com/typical_vileyka
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