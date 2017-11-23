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Штрафов меньше, конфискация в исключительных случаях: либерализация административной ответственности за нарушения в бизнесе

23.11.2017 - 14:24

Новости Беларуси. Штрафы по 45 административным правонарушениям в экономической сфере будут снижены в Беларуси. Поправки в соответствующий законопроект 23 ноября приняли депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ нацелен на комплексную либерализацию административной ответственности за нарушения, связанные с ведением бизнеса. Речь идет о соразмерности наказания характеру деяния и степени причинения вреда. Нередки случаи, когда назначенный штраф приводит к банкротству предприятия, тем самым выводя его из экономики страны. Это не самым лучшим образом сказывается на бизнес-климате.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Если сегодня бизнес-сообщество говорит, что за малозначительные правонарушения конфискуется, как они говорят, все. И субъект хозяйствования ставится на грань банкротства. То в данной ситуации мы сегодня говорим, если закон вступит в силу, уже вопрос о конфискации не будет ставиться. Будет ставиться вопрос возмещения государству, обществу ущерба, который ты нанес. И работай дальше. Имущество не будет забираться, товар, который ты везешь, и так далее.

Напомним, законопроект внесен в Палату представителей по поручению Президента Беларуси. Новации направлены на улучшение условий для бизнеса.

Штрафов меньше, конфискация в исключительных случаях: либерализация административной ответственности за нарушения в бизнесе

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