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Шведские депутаты: «Минские соглашения» – это основа, которую нужно использовать как платформу для дальнейшей работы ОБСЕ

24.02.2017 - 20:11

Новости Беларуси. В Вене призывают к выполнению «Минских соглашений». Они звучат в контексте обсуждения ситуации в Украине. Это одна из ключевых тем, о которой говорят на Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Минские соглашения» – «это основа, которую нужно использовать как платформу для дальнейшей работы ОБСЕ». Такую мысль озвучили шведские депутаты на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности.

Тем временем эксперты отмечают, что Минск-2 выполняется не в полной мере. Главный камень преткновения – отвод военной техники от линий соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБСЕ

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