новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Сид-Миссия» МАГАТЭ оценит устойчивость площадки БелАЭС и безопасность самой станции

13.01.2017 - 13:40

Новости Беларуси. «Сид-Миссия» МАГАТЭ прибудет в Беларусь на следующей неделе. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Эксперты из агентства по атомной энергетике оценят устойчивость площадки Белорусской АЭС, а также ее устройств и компонентов с точки зрения внутренней и внешней безопасности. Специалисты пробудут в Островце пять дней.

Ожидается, что доклад по итогам визита будет подготовлен спустя несколько месяцев. Беларусь пригласила эту миссию еще в 2014 году с учетом позиции Литвы в отношении строительство атомной элекстростанции в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
По запросу государства-члена МАГАТЭ миссия Сид предоставляет комплексное содействие на различных стадиях реализации ядерно-энергетических проектов. Данная миссия обеспечивает независимый обзор, оценки площадки и проектной безопасности ядерной установки по отношению к природным и вызванным человеческим фактором внешним и внутренним опасным явлениям.

Также в ближайшее время по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ. В том числе по аварийной готовности и госсистеме учета и контроля ядерных материалов. А также по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики.

Завершить строительство первого энергоблока АЭС в Островце планируют уже в 2017 году.

АЭС в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 80% вакансий в службу занятости Островецкого района предоставляют организации, занятые на строительстве БелАЭС
Более 80% вакансий в службу занятости Островецкого района предоставляют организации, занятые на строительстве БелАЭС
АЭС в Беларуси
Дополнительные меры для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров приняты в Беларуси
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь
МИД: Беларусь выступает за компетентное обсуждение строительства БелАЭС по линии профильных ведомств
Из российского Волгодонска на Белорусскую АЭС привезли реактор
Корпус реактора из российского Волгодонска привезли на БелАЭС
Корпус реактора для БелАЭС доставлен в Нововоронеж
Корпус реактора для БелАЭС доставлен в Нововоронеж
Получить электроэнергию и сохранить лес: в Минской области возводят ЛЭП для БелАЭС
Получить электроэнергию и сохранить лес: в Минской области возводят ЛЭП для БелАЭС
Из Волгодонска отправлен корпус реактора для второго энергоблока БелАЭС
Из Волгодонска отправлен корпус реактора для второго энергоблока БелАЭС
АЭС в Беларуси
У БелАЭС появится экологический паспорт
Все новости по теме АЭС в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru