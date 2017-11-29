﻿ Сиделка в Минске. Кто готов работать? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Сиделка в Минске. Кто готов работать?

29.11.2017 - 13:35

Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что члену семьи становится необходима помощь сиделки. Услуга эта далеко не бюджетная, а работа тяжелая и специфическая. Кто готов работать сиделкой, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:
Самый главный критерий отбора такого работника – наличие опыта, хорошо, если есть специальное медицинское образование. Не все сиделки с медицинским образованием, но мы в агентство приглашаем и направляем своим заказчикам только тех, у кого есть уверенный опыт работы и положительные рекомендации с предыдущих мест работы.

Как искать няню, сиделку и других помощников по дому: «Большой город»

Няня в Минске: сколько стоит услуга и зависит ли цена от количества детей

Как правильно подбирать няню и нужно ли заключать с ней договор?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Инструктаж и обучение на работе: кто и когда должен проводить, и как доказать, что их не было
Ремесленники: «Открытый разговор»
«Любой человек в своей жизни дважды бывает ремесленником»
«Делать клетки такие, чтоб там, может, телевизор работал для котов и собачек»
«У Вас будет очень здоровый сон после того, как сошьёте 3 пары тапочек»: почему ремесленникам нельзя делать обувь?
«Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае»
Ремесленник: «Почему, если у меня сегодня есть 20 рублей, я не могу в пенсионный фонд заплатить 20 рублей?»
Ремесленник во время работы получил травму: её считают бытовой или производственной?
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru