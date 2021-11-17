«Сила была использована чрезмерно». Белорусский депутат о действиях польской стороны по отношению к беженцам
Новости Беларуси. Почему беженцы направляются в Европу? Как страны ЕС собираются решать кризисную ситуацию? И о реакции международных организаций на происходящее у западных рубежей нашей страны – в интервью с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентином Семеняко в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Ситуация на белорусско-польской границе. Как вы оцениваете действия польской стороны по отношению к беженцам?
«Если это было направлено против людей, тогда это преступление»
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь оценки однозначны, это грубейшее нарушение всех возможных прав, правил, договоренностей. Но самое главное, что это иезуитское обращение с мирными беззащитными людьми. Будем говорить откровенно, сила была использована чрезмерно, неадекватно, несоразмерно к тем действия, которые являлись целью. Это не может вызывать другой оценки, кроме как осуждения и, прежде всего, недоумения. Потому что непонятно, это было что, действительно направлено против людей? Если это было направлено против людей, тогда это преступление. Если это была демонстрация силы, перед кем демонстрировать силу? Она и так уже достаточно продемонстрирована: той техникой, формированиями, которые находятся в настоящее время на границе. Скорее всего, это акт просто вседозволенности, которую позволяют себе наши западные партнеры, к сожалению.
«Люди находятся в бедственном положении. И то, что они сегодня покидают свои дома в поисках лучшей жизни, это не какой-нибудь их каприз какой-то»
Юлия Алексеюк:
Вы были в Сирии в качестве наблюдателя за президентскими выборами. А как вы считаете, ваше мнение, почему беженцы бегут в Европу?
Валентин Семеняко:
Если говорить о Сирии, то это пример того, к чему может привести насильственная демократизация страны. Страна не только разделена на две части, но и одна, и вторая часть практически бедствует. Люди находятся в бедственном положении. И то, что они сегодня покидают свои дома в поисках лучшей жизни, это не какой-нибудь их каприз какой-то. Это действительно реакция на те действия, которые привели к полному развалу страны. Потому что разрушена экономика и, кроме всего прочего, давление Запада и санкций привело к тому, что реальный уровень жизни населения упал. Достаточно сказать, что заработная плата на уровне 30 долларов, в то время как килограмм хлеба стоит порядка 50 центов. Поэтому они поднимаются, срываются и в поисках лучшей доли едут туда, где, на их взгляд, жить легче. Где, на их взгляд, есть социальные гарантии, то, что не может им обеспечить та страна, в которой они проживают.
«Это лишний повод использовать эту ситуацию для того, чтобы призвать к санкциям»
Юлия Алексеюк:
Беларусь не является конечной точкой для беженцев. И, в общем, и Польша не является их конечной точкой, хоть это и страна Евросоюза. Их цель – Франция, Германия. Какой интерес у этих стран сдерживать беженцев на границе белорусско-польской, при этом они принимают беженцев с другой стороны тысячами, например, с итальянской стороны?
Валентин Семеняко:
Здесь надо понимать, что Евросоюз в настоящее время не характеризуется единством мнения. Там множество, целый клубок противоречий. В частности, между Польшей и Германией, между Польшей и Евросоюзом в целом. Ведь общеизвестно, что Польша находится в настоящее время под штрафными санкциями из-за принятых в этом государстве законов, которые противоречат нормам Евросоюза. Здесь больше, на мой взгляд, позиция Польши для того, чтобы с одной стороны, отвлечь от своих внутренних проблем, от тех проблем, которые у них есть с Евросоюзом. С другой стороны, продемонстрировать свою лояльность Евросоюзу. Вопрос не в том, что беженцы на границе, не в том, что они хотят пройти через Польшу, не в том, что они стремятся в Германию и Францию. А вопрос заключается в том, что они идут именно через Беларусь. Это лишний повод использовать эту ситуацию для того, чтобы призвать к санкциям, призвать к каким-то действиям в отношении белорусского государства.
«Те манифестации, которые прошли и в Берлине, и в Лондоне, они показывают, что граждане выступают за язык диалога»
Юлия Алексеюк:
Европа как раз таки и хочет решать эту кризисную ситуацию введением санкций против Беларуси. Как это укладывается вообще в нормы международного права?
Валентин Семеняко:
Уже давно общеизвестно, что язык санкций ни к чему хорошему не приводит. Да, экономическая ситуация может обостряться в тех странах, против каких принимаются эти санкции. Но надо еще и понимать, что в странах гражданское общество не всегда поддерживает и далеко не поддерживает эти намерения правительств. Например, те манифестации, которые прошли и в Берлине, и в Лондоне, они показывают, что граждане выступают за язык диалога. Потому что язык санкций изжил себя. На мой взгляд, санкции – это признак бессилия. Хотя якобы эти мировые державы хотят продемонстрировать свою силу. Но этим самым они показывают слабость своих дипломатических органов.
Юлия Алексеюк:
ООН даже не заметила применение водометов, слезоточивого газа на белорусско-польской границе. О чем говорит вот такое молчание со стороны правозащитных организаций?
Валентин Семеняко:
Здесь налицо политика двойных стандартов и информационная война, которая Западом используется уже давно. И при этом не делается никаких не то что бы выводов, но даже никакого анализа ситуации. Я думаю, что вот этим опять-таки показывается ущербность этой информационной политики, которая проводится в этих государствах. И ущербность политики международной этих государств. Есть явные вещи, есть средства массовой информации, которые, кстати, допущены на белорусскую сторону, западные, уже проинформировали о том, что в самом деле происходит. И не реагировать на это, ну это то же самое, что белое называть черным, а черное называть белым.
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Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».
Ксения Худолей узнавала подробности.
Водометы, дымовые шашки и светошумовые гранаты, слезоточивый газ и гул вертолетов. 16 ноября это происходило на белорусско-польской границе. Журналисты самых разных изданий транслировали события в прямом эфире, на разных языках и с ужасом в глазах. Кадры жестокого разгона поляками группы беженцев в топе поисковых лент. Казалось бы, отрицать очевидное не имеет смысла.
Ярослав Шимчик, комендант полиции Польши:
Это подготовленная и хорошо спланированная акция. Судя по поведению людей, бросавших камни, это люди, по моему мнению, хорошо обученные и опытные во всевозможных боях. По моей оценке, среди наиболее агрессивных людей были сотрудники белорусских спецслужб.
Мигранты были вооружены светошумовыми гранатами от белорусских спецслужб. Они стали бросать оружие в польских солдат и офицеров.
Ксения Худолей, корреспондент:
И кто-то может на полном серьезе нести такой бред, спросите вы? К сожалению, может и несет. В частности, Минобороны Польши, пригретые в Варшаве Telegram-каналы и еще пара-тройка евродипломатов. После террора на границе они стали засыпать интернет фейками (видимо, в последней надежде как-то оправдать свои фашистские методы).
Ксения Худолей:
Фото и видео с беженцем, который держит в руках остатки уже пустого боеприпаса, попытались возвести в ранг нацугрозы. Приблизили и разглядели – граната-то польская. И было бы смешно, если бы не было так страшно.
То, что в современном мире можно так по-детски оправдывать бесчеловечность, поражает. После вчерашней операции поляки с гордостью поздравляли своих силовиков. Пресс-секретарь польских спецслужб бьется в эйфории. Мол, молодцы, спасли страну. Спасли от чего? От обездоленных безоружных людей, журналистов с микрофонами, беременных беженок и их младенцев? Видимо, ждать адекватности там не от кого. Впрочем, доказательств преступной жестокости Варшавы достаточно для законных обвинений.
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Ксения Худолей:
Все, что сейчас пытается внушить миру Польша, – большой мыльный пузырь из фейков и спекуляций. Telegram-каналы якобы беженцев в реальности ведут те же, кто в августе 2020-го «шатал белорусский режим», а теперь из Варшавы на ломаной арабской вязи пудрит мозги миграционному контингенту. Правда, иногда теряет бдительность и матерится на родном русском.
Очередная хохма – от брошенной беженцами гранаты пострадал польский солдат. Ни имени, ни звания, ничего. Только красноречивые видео, на которых видно, как гранаты и шашки летят только в сторону Беларуси исключительно из рук польских военных. На многих кадрах, кстати, можно заметить, как под ногами поляков дымят несколько снарядов. Но так бывает, если на службе больше привык держать в руках ложку.
Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает». Подробнее здесь.
Теперь к фактам: за ночь белорусские следователи осмотрели периметр, где зверствовали поляки, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты. Уже изъято множество фрагментов боеприпасов, растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия.
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Первые результаты уже известны. Выжженная трава – это следы химического вещества. Если его поляки использовали в водометах, то фактически людей травили умышленно.
Воевать химическим оружием против людей, которые бегут от войны и уже провели на холоде девять дней. Забрасывать детей дымовыми шашками, держать над головами военные вертолеты. Сколько еще Европа сможет игнорировать этот беспредел на границе ЕС?
«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка». Подробнее здесь.
С тем, что Польша совершает преступление против безопасности человечества, соглашается все больше людей. Пока законные обвинения Варшаве выдвигает только Минск. Но эмоциональный порыв сдержать не могут многие еврочиновники. Голландские либерал-демократы не скупились на слова.
Эй, польские засранцы, когда вы впустите этих бедных людей? Мы на Западе никогда не жаловались на все деньги, которые мы должны были отдать дерьмовой Польше. Вы живете на наши налоговые деньги, паразиты. Но вы, наверное, не сможете это прочитать, потому что в Польше никто не говорит по-английски.
Ксения Худолей:
А пока Евросоюз не может действенно приструнить пограничных террористов, мы кормим, поим, обогреваем людей. Не их вина, что евродемократия, кажется, прогнила до самого основания. Их удача, что Беларусь принципиальна в вопросах жизни, здоровья и справедливости.
Лукашенко о телефонном разговоре с Меркель: «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна». Подробнее здесь.
У человечности нет национальности – это факт. Жаль, что польская логика в фактах не нуждается.