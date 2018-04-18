﻿ «Сила огня». Анонс специального репортажа | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Специальный репортаж СТВ

«Сила огня». Анонс специального репортажа

18.04.2018 - 16:06
«Сила огня». Анонс специального репортажа

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Священник-ютюбер: «Хороший хейтер – большая редкость. Их нужно беречь, любить, уважать»
Ксёндз Тихонович: «Обида внутри, в сердце – сковывает человека. Даже говорят, что онкология – последствие духовной пустоты»
«Муж заболел, сделали 4 гемодиализа. Перед каждой иконой просила помощи. У него нормализовались почки»
«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов
Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»
«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме
«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей
«Я так рыдала, стояла на коленях. Спас!»: тёща отмолила зятя после страшной аварии
Все новости по теме Церковь
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru