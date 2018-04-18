«Сила огня». Анонс специального репортажа

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Священник-ютюбер: «Хороший хейтер – большая редкость. Их нужно беречь, любить, уважать»
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Ксёндз Тихонович: «Обида внутри, в сердце – сковывает человека. Даже говорят, что онкология – последствие духовной пустоты»
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«Муж заболел, сделали 4 гемодиализа. Перед каждой иконой просила помощи. У него нормализовались почки»
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«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов
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Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»
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«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме
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«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей
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«Я так рыдала, стояла на коленях. Спас!»: тёща отмолила зятя после страшной аварии