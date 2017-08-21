новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сильнейшее наводнение в Индии: погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей

21.08.2017 - 09:38

Новости Индии. В Индии растет число жертв сильнейшего наводнения, которое охватило северо-восток страны. В списках погибших уже более 400 человек. В зоне затопления – 12 миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой – дороги, населенные пункты и сельхозугодья, что ставит под удар пропитание людей. Чтобы накормить бедствующих, в одном только штате Бихар создали почти тысячу 800 полевых кухонь. Они обслуживают 350 тысяч человек. Для деревень, которые отрезаны от внешнего мира большой водой, организован сброс продуктов питания с воздуха.

Сильнейшее наводнение в Индии: погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
В Индии сильнейшее наводнение
Фото. В Индии сильнейшее наводнение
В Индии сильнейшее наводнение
Фото. В Индии сильнейшее наводнение
От наводнения в Индии погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
Фото. От наводнения в Индии погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
От наводнения в Индии погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
Фото. От наводнения в Индии погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей
800 полевых кухонь организовали для жителей штата Бихар
Фото. 800 полевых кухонь организовали для жителей штата Бихар

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек
Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек
Север и северо-восток Таиланда поглощает сильнейшее наводнение
Север и северо-восток Таиланда поглощает сильнейшее наводнение
В Таиланде десятки населенных пунктов оказались под водой в результате ливней
В Таиланде десятки населенных пунктов оказались под водой в результате ливней
Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях
Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях
В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
Из-за «внезапного» наводнения в Аризоне погибли 9 человек
Из-за «внезапного» наводнения в Аризоне погибли 9 человек
Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru