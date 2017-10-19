Сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары угрожают стереть Португалию с лица земли

Новости Беларуси. Пламенем объято уже пол страны. Каждые сутки огненная стена продвигается на несколько тысяч гектаров, превращая в пепел деревни и целые города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, взяв самое необходимое, покидают свои дома.

Однако не обходится без жертв. В числе погибших уже почти 50 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Причинами происходящего власти называют в первую очередь умышленные поджоги, аномальную жару и сильный ветер.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Португалии, а также семьям и близким погибших при лесных пожарах.