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Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий

18.07.2017 - 14:54

Новости Турции. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул. Затоплены нескольких станций метро, подземные парковки и нижние этажи зданий. Движение автомобилей и общественного транспорта во многих районах мегаполиса парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней, падения деревьев и обвалах промокших крыш. Жителей просят воздержаться от поездок. Между тем, во всем регионе осадки лишь усиливаются.

Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Фото. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Фото. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Фото. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул
Фото. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул

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