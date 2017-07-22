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Сильное землетрясение в 4,2 магнитуды потрясло три провинции Италии

22.07.2017 - 16:09

Новости Италии. В Центральной Италии, вслед за Турцией и Грецией, произошло землетрясение более чем в 4,2 магнитуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Эпицентр находился между тремя провинциями, одна из которых – печально известная Аквила. В августе 2016 года здесь же сильное землетрясение в 6 магнитуд практически полностью разрушило город Аматриче. Жертвами стихийного бедствия тогда стали почти 300 человек.

Девочка 17 часов находилась под завалами: жертвы землетрясения в Италии

Сильное землетрясение в 4,2 магнитуды потрясло три провинции Италии

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