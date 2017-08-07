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Сильные ливни во Вьетнаме унесли жизни более 20 человек

07.08.2017 - 09:44

Новости Вьетнама. На севере Вьетнама продолжают идти сильные ливни. Растет число жертв: от наводнения погибли более 20 человек, еще 16 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поиски людей, а также на борьбу против стихии привлекли 5 тысяч солдат, полицейских и добровольцев. Вода уничтожила многие дома, повредила поля и дороги. Сумма причиненного материального ущерба составляет десятки миллионов долларов.

Не радует и статистика по региону. Отметим, ежегодно стихийные бедствия уносят жизни сотни людей.

Сильные ливни во Вьетнаме унесли жизни более 20 человек
Наводнение во Вьетнаме
Фото. Наводнение во Вьетнаме
Наводнение во Вьетнаме
Фото. Наводнение во Вьетнаме

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