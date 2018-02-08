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Сильные снегопады и морозы. Страны по всему миру страдают от последствий зимней стихии

08.02.2018 - 16:58

Обильные снегопады и низкие температуры: десятки тысяч людей в разных странах мира страдают от буйства непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французской столице осадки спровоцировали транспортный коллапс. Достопримечательности закрыты для посещения. В городе создаются сотни дополнительных мест в приютах для бездомных, чтобы не дать людям умереть от холода.

Метели бушуют и в Испании. Были перекрыты многие автострады. Пассажирам пришлось ночевать в воздушных гаванях из-за отмены рейсов. Без электричества остались тысячи домов.

Похожая ситуация – в Японии и Китае.

Последствия сильнейшего за столетие снегопада устраняют также в России. Непогода надвигается и на соседнюю Украину.

Сильные снегопады и морозы. Страны по всему миру страдают от последствий зимней стихии

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