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Сильные снегопады в России: видеофакт

23.11.2017 - 14:09

Новости России. Сильные снегопады обрушились сразу на несколько российских регионов. В Воронеже из-за непогоды повалены деревья. Повреждены несколько автомобилей, заблокированы некоторые дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рязани обильные осадки привели к обрывам проводов, в результате чего многие жители остались без света. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Трассы в Хабаровске начали патрулировать сотрудники МЧС. Дороги скользкие и несколько машин уже пришлось вытаскивать из кювета. Пострадавших нет.

Сильные снегопады в России: видеофакт

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