новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Сильный хлопок, тряхануло все близлежащие дома»: подробности крушения турецкого самолета в Бишкеке

16.01.2017 - 13:24

Новости Кыргызстана. На месте крушения турецкого грузового самолета в столице Кыргызстана работает около тысячи человек. 16 января рано утром при посадке в Бишкеке рухнул «Боинг» турецких авиалиний, который следовал из Гонконга. С места трагедии поступают противоречивые данные о жертвах, но речь идет как минимум о 40 погибших. Сейчас в больницах Бишкека находятся 10 пострадавших, из них 6 детей. Самолет упал на дачный поселок, что расположен неподалеку от столицы Кыргызстана.

Андрей Фомин, очевидец:
Сначала был сильный хлопок, после чего тряхануло все близлежащие дома, которые были. Все перепугались, начали выбегать на улицу. Непонятно, потому что и туман.

Все это произошло утром, когда жители поселка в основном были еще дома. Именно их большинство в списке погибших. В самом самолете находились 5 членов экипажа. Причиной гибели грузового лайнера стали плохие погодные условия: самолет зашел на посадку, но промахнулся мимо полосы, а уйти на второй круг летчикам не удалось.

На месте падения ведутся спасательные работы. Расследование катастрофы будет вести Международный авиационный комитет. Аэропорт «Манас» в Бишкеке в результате падения не пострадал и к настоящему моменту возобновил работу.

17 января в Кыргызстане объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с трагедией Президенту и народу Кыргызстана соболезнования высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи
В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи
Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований
Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований
Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии
Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии
Мародер унес чайники и телефоны с места крушения «Боинга» под Бишкеком
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Крушение грузового турецкого самолета на поселок в Бишкеке: подтверждена смерть 37 человек
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке: погибли минимум 40 человек
В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель
В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель: пилот погиб
Официальной версией крушения самолета с футбольной командой «Шапекоэнсе» названа нехватка топлива
Официальной версией крушения самолета с футбольной командой «Шапекоэнсе» названа нехватка топлива
Все новости по теме Авиакатастрофа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru