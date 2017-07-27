новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Сильный ливень затопил верхние этажи в минской многоэтажке

27.07.2017 - 12:21

Новости Беларуси. В эпицентре грозового фронта. За вечер и ночь 25 июля в столице выпала практически месячная норма осадков. Минчанам, оказавшимся на улице под стеной дождя, не помогали даже зонтики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не повезло и жителям одного из многоквартирных домов на Сторожевской. В полночь жильцы верхних этажей увидели подтеки на потолке, а через полчаса начало лить как из ведра. Причиной стал засор в ливневке. Вода достигла пятого этажа. Рабочие приехали оперативно, с потопом боролись до самого утра. Сейчас уже все сухо, но местные жители вряд ли забудут эту ночь. 

Анатолий Руденко:
И кастрюли, и тарелки, и миски – всё было поставлено. А вынесли больше 100 ведер воды. Молодцы наши соседи – прибежали: «А давайте мы вам поможем, давайте тряпки принесем».

Через 2 недели рабочие еще раз проверят в доме сточные каналы, чтобы убедиться, что все работы были произведены качественно и в будущем проблема не повторится.

Сильный ливень затопил верхние этажи в минской многоэтажке
В Минске затопило многоэтажный дом
Фото. В Минске затопило многоэтажный дом
В Минске затопило многоэтажный дом
Фото. В Минске затопило многоэтажный дом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Шквалистый ветер, затопление улиц и провалы машин под землю: Минск пережил сильнейший за историю наблюдений ливень
Шквалистый ветер, затопление улиц и провалы машин под землю: Минск пережил сильнейший за историю наблюдений ливень
Шифер слетал с крыш, как бумага: стихия оставила без электричества 26 населенных пункта в Минской области
Шифер слетал с крыш, как бумага: стихия оставила без электричества 26 населенных пункта в Минской области
Пассажирам рейсов из Калининграда и Киева из-за погоды пришлось лететь в Минск через Гомель
Пассажирам рейсов из Калининграда и Киева из-за погоды пришлось лететь в Минск через Гомель
Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений: самолеты вынуждены были приземляться в Гомеле
Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений: самолеты вынуждены были приземляться в Гомеле
Молния: 10 фотографий ночного апокалипсиса с дождем в Минске
Фотофакт: во время грозы 25 июля выпало 90 % месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья
Фотофакт: во время грозы 25 июля выпало 90% месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья
На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте
На работу дойти было очень трудно: очевидцы грозы в Бресте
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: град, ливни и ветер до 20 метров в секунду
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: град, ливни и ветер до 20 метров в секунду
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru