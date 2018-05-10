«Символы народа: большая история». Анонс специального репортажа

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Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса
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Строительство моста через Припять, Туровский молочный комбинат и развитие Петрикова: главные акценты рабочей поездки Президента на Полесье
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Восстановили справедливость: в Толочине здание Департамента охраны вернулось в законное владение Свято-Покровского монастыря
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Успех в социальной сфере, образовании, сельском хозяйстве: что белорусам дала независимость?
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«Мы планируем к 2020 году достичь 100% потребления чистой воды». Алла Бодак о поставленых целях устойчивого развития страны
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Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси?
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Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й
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Новые инструменты для погашения проблемных долгов предложили Правительство и Нацбанк