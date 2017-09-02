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Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой

02.09.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой. Сейчас она продолжает лечение в РНПЦ детской онкологии. Именно здесь она принимала поздравления с началом нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10-летняя девочка в составе группы сирийских детей по приглашению Президента Беларуси прилетела в нашу страну для оздоровления. Врачи выявили у нее опухолевидное образование. 24 августа ее прооперировали. Сейчас дела идут на поправку.

Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой

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