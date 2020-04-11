Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные
Новости Беларуси. Новые данные пресс-службы Минздрава Беларуси о заболеваемости коронавирусом. На стационарном лечении на 11 апреля находится 2031 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Увеличение зарегистрированных случаев связано с ростом количества исследований – подчеркивают в ведомстве. В основном, заболевание протекает в легкой или средней форме. Уже выздоровели 172 человека, 23 – умерли. У этих пациентов коронавирус крайне осложнил течение и без того тяжелых хронических болезней.
Прокопцов рассказал, какую картину написал бы на тему пандемии
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
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Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Историческая живопись – она зародилась в эпоху Ренессанса, и многие художники описывали исторические события, которые потом повлияли на жизнь народов, стран, нашего общества. Поэтому вопрос, что называется, на злобу дня. Это и «Иван Грозный и его сын», «Последний день Помпеи» и «Тюльпановое безумие». Жан Жером, многие говорят, что описал первый фондовый кризис 1873 года, когда на фоне спекуляций обвалились рынки США и Европы. А вот сегодня, в эпоху пандемии и коронавируса, Вы, как художник, что бы изобразили?
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Я бы изобразил, наверное, что-то подобное Мунка, типа «Крика» – что-то вот такого, да?
Все эти навалы, которые происходят, они, безусловно, находят своё отражение в произведениях искусства. Это и кино, и театр, это, естественно, и изобразительное искусство. Это темы такие, которые не проходят мимо художника.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– о любимых птицах и коте на даче
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.