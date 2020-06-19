Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Цифры Минздрава на 19 июня
Новости Беларуси. На 19 июня в Беларуси вылечились и выписаны из медицинских учреждений 35 275 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.
Согласно сведениям Минздрава, опубликованным в Telegram-канале, в стране коронавирус подтверждён у 57 333 человек. На территории Беларуси умерли 337 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены COVID-19.
Всего в стране сделано 821 887 тестов на коронавирусную инфекцию.
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Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выздоровели и выписаны 35 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 57 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше 820 тысяч.
На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.