Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 12 апреля
Новости Беларуси. В Беларуси проведено более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самое ближайшее время появится отечественная экспресс-система, которая выявляет не РНК вируса, а антитела к нему.
Это позволит быстрее обследовать пациентов, у которых наблюдаются признаки болезни, а также тех, кто уже перенес COVID-19 в легкой форме и имеет иммунитет.
ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы
Известно, что у 2578 человек подтверждено наличие коронавируса. После лечения выписаны 203. Умерли 26 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.
Уровень преступности по всему миру снизился, так как люди вынуждены оставаться дома
Новости мира. Уровень преступности снижается по всему миру, поскольку COVID-19 вынуждает людей оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в американском Чикаго количество арестов, связанных с распространением наркотиков, за несколько недель после введения карантина сократилось на 42 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом же преступность в городе снизилась на 10 %, и такая тенденция прослеживается во всем мире.
Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»
Даже в регионах с самым высоким показателем случаев насилия в последнее время погибает меньше людей и совершается меньше грабежей. Так, по всей Латинской Америке уровень преступности снизился до показателя, невиданного десятилетиями.