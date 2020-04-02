Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 2 апреля. Полный комментарий Минздрава
Новости Беларуси. В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших коронавирусом. Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства, с целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний. Забор производится из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания.
В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы. В запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.
На 2 апреля под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9299 человек. Из них 1943 человека – в стационарных условиях.
Сейчас 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме.
11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений – 46 пациентов.
Зарегистрированы 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
В сообщении также сказано, что в медучреждениях Беларуси сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с коронавирусом, а также контактов первого и второго уровня.
При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц.
Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.
Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.
Главная цель такой работы – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.
Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос» (читать далее).
Президент Беларуси ответил на заявление президента Литвы: он ещё упрекает, что белорусы не обо всём информируют
Новости Беларуси. Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта нет и быть не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент СТВ:
Методы белорусского здравоохранения ВОЗ считает достаточными и своевременными. Тем не менее, находятся те, кто спешит дать свой непрошеный совет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем вот этот литовец, то ли Науседа, как его? Президент. Слушай, он озаботился белорусским вирусом! Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы там не все дают, не обо всем информируют.
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