Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава
Новости Беларуси. Принятые в Беларуси меры, начиная с 20 января, позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день. Об этом 3 апреля заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о выявлении пациентов с инфекцией, госпитализации контактов первого и второго уровня, а также о проведении противоэпидемических мероприятий на всей территории страны.
В Беларуси к 3 апреля зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Медики предпринимают и новые меры по контролю за ситуацией. В их числе: тестирование пациентов не только с тяжелыми формами пневмонии, но и со среднетяжелым течением этого заболевания. Приняты правила самоизоляции пациентов. Проходит ежедневный мониторинг по выявлению всех контактов.
Среди новых решений – контакты первого уровня после получения на 7-й день отрицательного теста будут выписаны на амбулаторное лечение и наблюдение до 14 дней.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
По приглашению главы нашего государства региональное бюро ВОЗ сегодня готовит свои предложения по визиту экспертов в нашу страну. Мы готовы абсолютно ко всей работе с ними. Мы готовы показать наши организационные приказы по линии системы здравоохранения, организации медицинской помощи, наши протоколы, наши лекарственные средства, которые мы сегодня используем, как мы их назначаем. Мы готовы показать наши планы по перепрофилированию организаций здравоохранения в зависимости от разной степени развития ситуации.
В Минздраве также отметили: тест-систем для выявления коронавирусной инфекции в Беларуси достаточно. Сегодня их более 10 тысяч. В ближайшие дни ожидается поставка такого же количества. Более того, в настоящее время клинические испытания проходят три тест-системы отечественного производства и одна экспресс-система.
Белорусские предприятия также нарастили выпуск защитной одежды и экранов для медработников. В стране есть запас из 2 миллионов медицинских масок, более 90 тысяч респираторов, свыше 85 тысяч специальных медицинских костюмов.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Вот этот защитный щиток вкупе с защитной одеждой и респиратором полностью защищает медработника от попадания данного вируса. Это уже тоже выпускает наше производство.
В наличии уже, 4 000 мы в ближайшее время забираем. Заказ на 50 тысяч.
Некоторые провалы, как мне говорили, в некоторых учреждениях были. Скрывать не буду – по-видимому, были. Но сейчас, если даже касаемо Витебской области – мы отправили очень большое количество и комбинезонов, и масок, и перчаток, и респираторов, чтобы закрыть эту проблему.
Медики отмечают: ситуация в Витебске контролируемая. За два дня в городе организовано более 100 кислородных точек. В целом же в стране сегодня есть свыше 2 000 аппаратов искуственной вентиляции легких. Также в Беларусь из Китая в ближайшее время поступит еще три борта с гуманитарной медицинской помощью.
Поддержку оказывают и сами белорусы, в том числе те, кто находится за рубежом. На благотворительный счет Минздрава поступило уже около 3 миллионов белорусских рублей. За счет этих средств будет закуплено более 100 тысяч защитных костюмов для медиков.
Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес
Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавирусной и других инфекций на личном контроле Президента. Полный анализ предстоит провести во вторник, 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости пройдет большое совещание, где озвучат конкретные цифры по каждой области и проанализируют показатели. Но пользуясь, как говорится, доступом к телу, журналисты спросили губернатора Минской области о положении дел в регионе.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Во время поездки мои коллеги сбросили мне в мессенджер предварительные данные по, скажем, случаям пневмонии в прошлом году в первом квартале, в текущем году. То есть количество заболевших, количество пролеченных в стационаре. Ну и, к сожалению, такая неприятная статистика, как смертность. Тенденции, по крайней мере, такие, что мы по итогам первого квартала 2020 года по позициям, которые я обозначил, находимся лучше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что такие тенденции сохранятся и в последующем.
Кстати, на совещании во вторник, которое анонсировал Александр Лукашенко, обсудят все социально-экономические показатели. Понятное дело, что сложившаяся из-за коронавируса в мире ситуация ударила и по белорусскому бизнесу. Убытки подсчитывают и в сфере услуг, и в общепите, и в авиапервозках.
Алена Сырова, корреспондент:
Президент поручил подготовить пакет мер, которые могли бы помочь в трудной ситуации, но призвал и самих предпринимателей действовать. Ведь мы не так богаты, чтобы охватить всех и раздать бюджетные деньги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Допустим, БелАЗ. Неплохо работал, но сейчас ни карьеры, нигде ничего не работает. И то они по одной штуке стараются этот БелАЗ продать. Но там тысячи людей, Жодино держится на БелАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БелАЗ? Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего.
Но я говорю: приезжайте вот сюда, к Баскину, и научитесь, как надо поддерживать собственный бизнес. Еще раз подчеркиваю, мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес. Если он будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы. Если он, как Баскин говорит, диверсифицироваться будет.
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