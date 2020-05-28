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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (28 мая)

28.05.2020 - 13:29

Новости Беларуси. К 28 мая в Беларуси сделано 499 249 тестов на коронавирус.

По сведениям Минздрава, инфекция подтверждена у 39 858 человек. Уже вылечились и выписаны из медучреждений 16 660 пациентов.

Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам

За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 219 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

Чем уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? Что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет?

На эти и другие вопросы ответил кандидат медицинских наук, один из старейших врачей-нефрологов Беларуси Владимир Войтович (здесь подробнее). 

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В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?

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Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновляются профосмотры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом в учреждениях здравоохранения соблюдают строгие меры безопасности, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения вирусных заболеваний.

В 14-й поликлинике на Фроликова для профосмотра посетители заходят с отдельного входа. Проходить специалистов одновременно могут максимум 15-20 человек. Выделено специальное отделение. Пациентов рассредотачивают по кабинетам, чтобы сохранять социальную дистанцию. Прием ведут врач общей практики, ЛОР, невролог, офтальмолог и хирург.

Михаил Портнов, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг и профилактических осмотров УЗ «14-я центральная районная поликлиника»:
Что касается сотрудников, перед началом рабочего дня всем измеряется температура, масочный режим по возможности выполняется. Мы заранее предупреждаем предприятия, чтобы люди, которые были направлены на профосмотр, были защищены это наличие маски. Также на дверях кабинетов не всех, на нескольких висит объявление об необходимости социального дистанцирования.

Здесь же на месте делают и ЭКГ. Чтобы сдать анализы, не нужно идти в лабораторию: специалисты сами приходят в отделение.