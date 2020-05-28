Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (28 мая)
Новости Беларуси. К 28 мая в Беларуси сделано 499 249 тестов на коронавирус.
По сведениям Минздрава, инфекция подтверждена у 39 858 человек. Уже вылечились и выписаны из медучреждений 16 660 пациентов.
Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам
За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 219 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.
Чем уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? Что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет?
На эти и другие вопросы ответил кандидат медицинских наук, один из старейших врачей-нефрологов Беларуси Владимир Войтович (здесь подробнее).
В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?
Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновляются профосмотры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом в учреждениях здравоохранения соблюдают строгие меры безопасности, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения вирусных заболеваний.
В 14-й поликлинике на Фроликова для профосмотра посетители заходят с отдельного входа. Проходить специалистов одновременно могут максимум 15-20 человек. Выделено специальное отделение. Пациентов рассредотачивают по кабинетам, чтобы сохранять социальную дистанцию. Прием ведут врач общей практики, ЛОР, невролог, офтальмолог и хирург.
Михаил Портнов, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг и профилактических осмотров УЗ «14-я центральная районная поликлиника»:
Что касается сотрудников, перед началом рабочего дня всем измеряется температура, масочный режим по возможности выполняется. Мы заранее предупреждаем предприятия, чтобы люди, которые были направлены на профосмотр, были защищены – это наличие маски. Также на дверях кабинетов – не всех, на нескольких – висит объявление об необходимости социального дистанцирования.
Здесь же на месте делают и ЭКГ. Чтобы сдать анализы, не нужно идти в лабораторию: специалисты сами приходят в отделение.