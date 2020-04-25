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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Статистика на 25 апреля

25.04.2020 - 12:26

Новости Беларуси. На 25 апреля в Беларуси сделано 139 295 тестов на коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, зарегистрировано 9590 человек с положительным результатом анализа на COVID-19. Выздоровели и выписаны из больниц 1573 пациента. 

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси умерли 67 человек, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19. 

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«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

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Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и учреждения образования.

Так, учащиеся Копыльского колледжа тоже решили помочь медикам районной больницы. Вклад колледжа значительный: уже сшили и передали более 3 000 масок.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

Колледж готовит специалистов и для швейных предприятий, поэтому для учащихся это дополнительная практика. Идейные вдохновители такой акции – специалисты производственной мастерской колледжа. В свободное от учебы и работы время педагоги и ученики шьют маски, которые затем безвозмездно передают медикам.

О благотворительной инициативе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.