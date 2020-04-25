Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Статистика на 25 апреля

Новости Беларуси. На 25 апреля в Беларуси сделано 139 295 тестов на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, зарегистрировано 9590 человек с положительным результатом анализа на COVID-19. Выздоровели и выписаны из больниц 1573 пациента.

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси умерли 67 человек, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19.