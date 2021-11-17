СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?
Новости Беларуси. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.
Следователи вместе с экспертами провели осмотр территории, где зафиксировали применение слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат с польской стороны. На месте изъяты фрагменты боеприпасов, растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. Кроме того, следователи изучили видеозаписи.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований – такие, как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств. В настоящее время проводится дополнительный осмотр места происшествия в светлое время суток. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий с участием лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, этнической принадлежностью.
Стали известны и некоторые результаты работы судебных экспертов. После проведения ряда исследований специалисты подтвердили применение химических веществ на границе.
Сергей Титовец, начальник отдела взаимодействия со СМИ Государственного комитета судебных экспертиз:
В Государственный комитет судебных экспертиз для проведения химических исследований поступили объекты, изъятые 16 ноября в ходе осмотра места происшествия участка белорусско-польской границы в районе пункта пропуска «Брузги» на территории Республики Беларусь. На исследование представлены пробы грунта, смывы, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ. В ходе исследования установлено, что в их составе содержатся соединения, оказывающие слезоточивое раздражающее действие, а в определенной концентрации вызывающие химические ожоги слизистой оболочки и глаз.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия.
БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу
Новости Беларуси. Общественное расследование преступлений против беженцев на польской границе начато в Беларуси. Результаты работы лягут в основу книги, которая выйдет в свет в издательстве «Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты уже не раз заявляли о необходимости международного уголовного расследования происходящего в эти дни на границе. На лицо факты преступлений против человечности.
Поэтому и возникла идея зафиксировать доказательства злодеяний, которые совершаются польскими и литовскими силовиками на глазах мирового сообщества. От беспредела на границе пострадали не только беженцы, но и представители СМИ.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Мы уже увидели нападение на польских журналистов и волонтеров, которых в этой зоне буквально отлавливали, проводили спецоперацию по их задержанию. Мы видели, как были разбиты пять машин волонтеров, медиков и журналистов одновременно, которые фиксировали положение беженцев в лесу. Была разбита съемочная техника, которая фиксировала такие преступления с польской территории. После этого, это, наверное, самый дикий вопиющий случай, когда были использованы водометы и газ против наших коллег журналистов. В ходе этой спецоперации, мы внимательно в Белорусском союзе журналистов отсмотрели все кадры, которые предоставили нам белорусские и иностранные коллеги. Отсмотрели эти кадры, на них видно, что рядом с работающими журналистами, которые берут интервью, нет агрессивно настроенных беженцев. И водометы, и вот эта неизвестная химическая жидкость, которыми атаковали журналистов, используется прицельно против наших коллег.
Что касается работников СМИ, то Белорусский союз журналистов готов поддержать их обращения в международные инстанции, чтобы виновные не ушли от наказания.