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Скандал вокруг японской компании, гиганта черной металлургии, вышел на международный уровень

14.10.2017 - 22:52

Новости Японии. Промышленный скандал вокруг известной японской компании (гиганта черной металлургии) вышел на международный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о фальсификации проверки качества продукции. Президент компании Хироя Кавасаки со слезами на глазах заявил, что

обнаружены еще 9 видов товаров с поддельными сертификатами.

Список клиентов, получавших такую продукцию более чем внушительный – свыше 500 компаний.

Новые нарушения обнаружены при поставках 11 тысяч тонн стали, меди и алюминиевых изделий, которые, в частности, использовались в автомобильных двигателях и колесах.

Скандал вокруг японской компании, гиганта черной металлургии, вышел на международный уровень

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