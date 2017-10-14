Скандал вокруг японской компании, гиганта черной металлургии, вышел на международный уровень

Новости Японии. Промышленный скандал вокруг известной японской компании (гиганта черной металлургии) вышел на международный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о фальсификации проверки качества продукции. Президент компании Хироя Кавасаки со слезами на глазах заявил, что

обнаружены еще 9 видов товаров с поддельными сертификатами.

Список клиентов, получавших такую продукцию более чем внушительный – свыше 500 компаний.

Новые нарушения обнаружены при поставках 11 тысяч тонн стали, меди и алюминиевых изделий, которые, в частности, использовались в автомобильных двигателях и колесах.